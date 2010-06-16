Україна передала США розсекречені документи щодо зниклих у В’єтнамі

Українські військові передали представникам Міністерства оборони США копії архівних документів, які стосуються розшуку американських військових, які зниклих безвісті під час бойових дій у Кореї та В’єтнамі.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міністерство оборони України, у Києві відбулась зустріч тимчасово виконуючого обов’язки заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України генерал-майора Ігоря ФЕДОТОВА з представниками Департаменту Міністерства оборони США у справах військовополонених та осіб, що зникли безвісті. У зустрічі також взяли участь заступник начальника управління військового співробітництва Центрального управління військового співробітництва Збройних Сил України полковник Ігор КОЗИРКОВ, аташе з питань оборони та аташе Сухопутних військ збройних сил США при Посольстві США в Україні полковник Ричард АНДЕРСОН, експерти Департаменту Міністерства оборони США у справах військовополонених та осіб, що зникли безвісті Світлана ШЕВЧЕНКО, Рені РІЧАРДСОН та Крістофер МАКДЕРМОТ, інші посадові особи.

Звертаючись до представників американської делегації, І.ФЕДОТОВ зазначив, що знайдені та розсекречені документи, які передаються сьогодні представникам Міністерства оборони США, стали результатом майже п’ятирічної копіткої роботи українських та американських фахівців.

З української сторони у цій роботі брали активну участь керівництво та співробітники Галузевого державного архіву Міноборони, Харківського військового університету Повітряних Сил, фахівці Головного управління особового складу Генерального штабу ЗС України та Командування Сухопутних військ, Центрального управління захисту інформації та криптології, які розсекретили більш ніж 1500 документів, працівники військових комісаріатів, які проводили розшук колишніх учасників військових конфліктів у Кореї та В’єтнамі.

У свою чергу Р.АНДЕРСОН від імені оборонного відомства та уряду США подякував за проведену роботу з розшуку документів, які дадуть змогу з’ясувати долю американських військовослужбовців, які зникли безвісті під час бойових дій у Кореї та В’єтнамі.

За словами експерта Департаменту Міністерства оборони США у справах військовополонених та осіб, що зникли безвісті, С.ШЕВЧЕНКО, результати спільної роботи з українськими фахівцями дозволяють офіційним установам США продовжити роботу в цьому напрямку з іншим країнами, зокрема, Росією.

Сторони також висловили впевненість у тому, що плідна співпраця між військовими відомствами України та США у справах військовополонених та осіб, що зникли безвісті, продовжуватиметься й надалі.

Наприкінці зустрічі І.ФЕДОТОВ та С.ШЕВЧЕНКО підписали документи про передачу копій архівних документів американській стороні.