Медведєв попереджає, що чекає від Лукашенка не млинці, а валюту

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ наголошує, що Білорусь може розрахуватися за газ лише валютою, а не товарами.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав сьогодні під час зустрічі з главою «Газпрому» Олексієм МІЛЛЕРОМ.

«Платити треба відповідно до контракту, а контракт передбачає виконання платежу в іноземній валюті. Інше просто суперечить нашому валютному законодавству - «Газпром» просто не може брати нічого іншого – ні пироги, ні масло, ні сир, ні млинці, ніщо інше не може бути засобом платежу», - заявив Д.МЕДВЕДЄВ.

«Це мають розуміти наші білоруські партнери», - підкреслив він.

Д.МЕДВЕДЄВ доручив продовжувати переговори з білоруською стороною, «спонукаючи її до виконання договору».

Президент Росії також доручив поінформувати про ситуацію інших контрагентів «Газпрому» в рамках європейської співпраці.

«Потрібно ввести в дію систему оповіщення наших контрагентів у зв`язку з тими рішеннями, які зроблено «Газпромом», - сказав він.

У свою чергу О.МІЛЛЕР сказав, що Білорусь визнає борг за поставки російського газу, але пропонує виконати оплату машинами і устаткуванням.

Як повідомляв УНІАН, Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ доручив "Газпрому" розпочати обмеження поставок газу Білорусі.

Російська компанія домагається від Білорусі виплати боргу у розмірі 192 млн. доларів за поставлене цього року паливо.

Білоруська сторона, у свою чергу, заявила минулого тижня, що "Газпром" заборгував їй приблизно таку саму суму за транзит газу, а саме - 200 млн. доларів.