Сьогодні вибори президента Німеччини

Федеральні збори Німеччини в середу оберуть нового президента країни. Президентська посада звільнилася 31 травня після відставки Хорста Келера.

Президент Німеччини, за конституцією країни, підписує закони, затверджує і звільняє з посад федеральних міністрів і суддів, а також висуває кандидатуру федерального канцлера і звільняє його з посади. Решта його функції зводяться до представницьких.

Президента у ФРН обирають строком на п`ять років учасники Федеральних зборів, в них входять 1244 делегати. Це 622 депутати бундестагу і стільки ж представників парламентів федеральних земель. Президент може бути переобраний на наступні п`ять років тільки один раз, дає довідку РІА "Новости".

Всього кандидатів четверо. Прем`єр-міністра Нижньої Саксонії Крістіана Вульфа, висунутого правлячою коаліцією ХДС/ХСС і "Вільною демократичною партією", підтримує коаліційна більшість. Кандидата Йоахіма Гаука, висунутого партіями СДПН і "Зелені", шанованого в країні правозахисника з НДР, згідно з опитуваннями громадської думки, підтримує більшість громадян країни.

Згідно з опитуванням, проведеним дослідницьким інститутом Dimap, якби президент у Німеччині обирався прямим голосуванням, 40% німців проголосували б за Гаука, Вульф міг би розраховувати тільки на 31%.

Шанси двох інших кандидатів - 74-річної журналістки і депутата Лукреції Йохімсен, яку висунули "Ліві", та барда Франка Ренніке - його знову, як і на минулих виборах, висувають націонал-демократи, - за оцінками експертів, мінімальні.

Президента обирають не прямим голосуванням, тому, на думку експертів, головна інтрига виборів полягає в тому, в якому турі переможе кандидат правлячої коаліції Вульф. Якщо президент не буде обраний в двох перших турах, в третьому достатньо буде набрати просту більшість голосів, а для перемоги в першому і в другому турах необхідна абсолютна більшість.