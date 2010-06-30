Обрано президента Німеччини

30 червня в Німеччині відбулися позачергові вибори федерального президента. Ним став колишній прем`єр-міністр федеральної землі Нижня Саксонія Крістіан Вульф (Christian Wulff), повідомляє Deutsche Welle.

Висунутий в президенти блоком правлячих партій Крістіан Вульф одержав більшість голосів лише в третьому турі голосування. За нього проголосували 625 делегатів. Головний суперник Вульфа, висунутий СДПН і "зеленими", Йоахім Гаук (Joachim Gauck) одержав 494 голоси. 120 голосів лівих депутатів не віддані жодному з претендентів.

Агентство dpa нагадує, що до Вульфа, який став десятим федеральним президентом, в третьому турі голосування обирали лише двох: Густава Хайнемана в 1969 році і Романа Герцога в 1994-му.

Голову держави обирали делегати скликаних єдино з цією метою Федеральних зборів. Половина їх складу (622 особи) - депутати бундестагу, ще стільки ж - відряджені до Берліна вибірники від 16 земельних парламентів - ландтагів.

У нинішніх федеральних зборах 644 депутати є членами або прихильниками партій правлячої коаліції ( 496- від ХДС/ХСС і 148 від ВДП). Представники СДПН мають 333 голоси, "зелених" - 129, лів партії - 124. Ще 14 голосів належать вибірникам, які представляють малі партії країни.