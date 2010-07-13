Наступну партію венесуельської нафти Білорусь везтиме через Естонію

Білорусь транспортуватиме наступну партію венесуельської нафти через Естонію.

Про це повідомляє Європейське радіо для Білорусі з посиланням на Білоруські залізниці.

Як очікується, п`ятий танкер з 80 тисячами тонн нафти з Венесуели для Білорусі має прибути в третій декаді липня в естонський морський порт Мууга.

Чергова партія венесуельської нафти перероблятиметься на Новополоцькому нафтопереробному заводі "Нафтан".

Білоруські залізниці планують транспортувати чергову партію венесуельської нафти з Естонії до Білорусі залізничним ешелоном з 22-23 вагонів.

Як повідомляв УНІАН, в травні 2010 року Білорусь почала поставляти для Мозирського нафтопереробного заводу нафту з Венесуели через територію України. У травні-липні через Одеський торговий морський порт до Білорусі транспортовано 230 тисяч тонн венесуельської нафти.

З Одеси нафта транспортується до Мозиря (Білорусь) залізничним транспортом.

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО 29 червня 2010 року заявив про великі ризики при використанні одного маршруту постачання механізму нафти з Венесуели до Білорусі.

"Ми почали видобувати нафту у Венесуелі і в Ірані. Більше того, ми прийшли до того, що сьогодні вже поставляємо нафту з Венесуели і доволі успішно переробляємо її на наших підприємствах. Сьогодні стоїть питання про надійні постачання нафти до Білорусі зі світових ринків і різними маршрутами. Ми в жодному разі не повинні повторити помилку, яка мала місце у відносинах з Росією. Постачання з інших ринків нафти за одним маршрутом також небезпечне, як зараз залежність від однієї держави з постачання вуглеводневої сировини", - сказав О.ЛУКАШЕНКО.