Президент США різко розкритикував республіканців

Президент США Барак Обама обрушився з різкою критикою на конгресменів-республіканців, звинувативши їх у тому, що вони перешкоджають відновленню економіки країни. Таку заяву американський президент зробив в своєму щотижневому зверненні.

Б.Обама розкритикував Республіканську партію за те, що вона блокує ухвалення багатьох важливих законопроектів, зокрема, щодо пільг для безробітних і про розширення кредитування малого бізнесу, передає Associated Press. На думку голови Білого дому, зобов`язання законодавців розширити пільги для безробітних має і моральний, і практичний аспекти. Він процитував деяких економістів, які вважають, що збільшення соціальних страхових виплат із безробіття є одним з найефективніших заходів для відновлення економіки країни, оскільки передбачено, що люди швидко витратять одержані кошти.

Для ухвалення цього законопроекту потрібно було б запозичити 34 млрд дол. на додачу до наявного державного боргу. Республіканці заявляють, що подібні заходи тільки відіб`ють у населення бажання шукати роботу, інакше вони б підтримали законопроект.

Також Б.Обама закликав конгрес вжити заходів з розширення кредитування малого бізнесу і встановленню додаткових податкових пільг. Демократи сподіваються, що голосування з цього питання відбудеться до перерви в роботі конгресу в серпні.

У своєму зверненні, нагадує РосБізнесКонсалтинг, республіканці засудили дії президента, який під час перерви в роботі сенату призначив Дональда Бервіка на посаду нового головного адміністратора урядових програм медичного страхування Medicare і Medicaid. Таким чином Б.Обама зміг уникнути публічного слухання і голосування за запропоновану ним кандидатуру.

За словами сенатора від штату Канзас Пета Робертса, призначення Д.Бервіка на цю посаду їх особливо непокоїть на даний момент, оскільки він відіграватиме значну роль у здійсненні масштабного законопроекту з реформи системи охорони здоров`я. Подібні дії "не можуть бути здійснені за закритими дверима", відзначив сенатор.