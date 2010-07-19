У Латинській Америці лютують морози

Щонайменше 14 осіб померли від переохолодження в Аргентині за останній тиждень, повідомила в неділю місцева влада. Хвиля холодного полярного повітря з Антарктиди накрила країну минулого понеділка (у Південній півкулі з червня по вересень стоїть зима). На півдні і в центрі Аргентини температура вночі опускається нижче 14 градусів, на півночі і в столиці - до мінус трьох, сніг випав у передгір`ї Анд, у Патагонії і навіть на Атлантичному узбережжі за 200 кілометрів від Буенос-Айреса. Тільки за останні вихідні шість аргентинців замерзли в провінціях Ла-Ріоха, Місіонес, Сан-Луїс і Мендоса. В основному, це люди без певного місця проживання, які ночують на вулиці.

Через негоду утруднено рух на автострадах, скасовані або відкладені деякі місцеві авіарейси (аеропорти на периферії завалені снігом). Синоптики відзначають незвичайні природні аномалії: у центральній провінції Мендоса температура повітря в ці дні значно нижча, ніж на аргентинській базі Марамбіо в Антарктиді. Метеорологічна служба Аргентини повідомляє, що холодна погода в країні збережеться і на цьому тижні. Жертви гіпотермії зареєстровані також у сусідніх державах - Уругваї, Перу і Чилі. У Парагваї у зв`язку з аномальним зниженням температури (до нуля вночі в окремих районах) скасовані заняття в школах.

РІА “Новости”