У Варшаві знову сталася сутичка через хрест

У польській столиці в ніч з понеділка на вівторок сталася чергова сутичка між захисниками хреста біля Канцелярії Президента Польщі та їх супротивниками.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, нічна акція за перенесення хреста, поставленого польськими пластунами в пам’ять загиблих в Смоленській катастрофі, була організована через інтернет.

Словесні сутички та штовханина виникла між деякими учасниками акції із людьми, котрі чергують біля хреста, аби не допустити його перенесення в інше місце.

Організатор акції Домінік ТАРАС сказав журналістам, що завданням акції було продемонструвати, що в Польщі, яка теоретично є державою права, не дотримуються законів.

Про це, зокрема, свідчить факт, що властям не вдалося на початку серпня перенести, згідно з домовленостями, поставлений хрест в інше місце.

„Цирк вдався. Люди прийшли з транспарантами, дуже гарні гасла були оголошені”, - процитувала його слова TVN24.

Серед гасел, які тримали, головним чином, молоді люди: ”Використання хреста до політичної боротьби це справа диявола. Ярослав КАЧИНСЬКИЙ опам’ятайся”, „Розвалити палац, бо закриває хрест”, „Хрест в костел, Польща є світською державою, шануймо Конституцію”, „Хочемо коло замість хреста”.

За даними поліції, в нічній акції, котра тривала до першої години ночі та в якій взяло участь кілька тисяч людей, не було зафіксовано серйозних інцидентів.

За даними медіа, лише шестеро чоловік, котрі вели себе агресивно, було доставлені до витверезника.

«Захисники» хреста, які домагаються спочатку поставити пам’ятну таблицю біля канцелярії в пам’ять загиблих в Смоленській авіакатастрофі, під час акції молилися та співали пісні.

Довідка УНІАН. Хрест в пам’ять жертв Смоленської трагедії, в якій загинуло 96 польських громадян, в тому числі Президент Польщі Лех Качинський біля президентської канцелярії поставили польські пластуни одразу після катастрофи.

3 серпня власті намагалися перенести хрест в костел святої Ганни у Варшаві, але група людей не допустила цього: були сутички з поліцією, котра водночас не стала застосовувати силу для перенесення хреста.