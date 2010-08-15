У засідку потрапили два лідери ісламського угрупування

У Лівані 14 серпня убитий лідер терористичного угруповання "Фатх-аль-Іслам" Абд-аль-Рахман Авад (Abd-al-Rahman Awad). Про це повідомляє ВВС News з посиланням на представників ліванських спецслужб.

Ліванські військові перехопили автомобіль з Рахман Авадом і ще двома пасажирами в районі міста Чтаура на сході країни. У перестрілці лідер "Фатх-аль-Іслам" і ще один член організації, Абу Бакр Абдулла (Abu Bakr Abdullah) були вбиті, третьому бойовикові вдалося вирватися. Як зазначає AFP, Абу Бакр Абдулла вважався найближчим помічником лідера "Фатх-аль-Іслам" і відповідав за військову підготовку членів організації.

За даними ліванської влади, Абд-аль-Рахман Авад донедавна переховувався в таборі палестинських біженців, розташованому неподалік міста Сидон на півдні країни. У Лівані він був заочно засуджений до страти за звинуваченням в організації ряду терактів.

"Фатх-аль-Іслам" вважається угрупованням, пов`язаним з "Аль-Каїдою", додає Лента.ру. 2007 року США включили її до списку терористичних організацій. Наймасштабнішою акцією "Фатх-аль-Іслам" вважається операція проти ліванської армії в травні 2007 року. Тоді зіткнення бойовиків з військовими тривали більше місяця, загинули 168 ліванських солдатів, а в цілому - 400 осіб.