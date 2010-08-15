Дим до Москви несуть пожежі з сусідніх областей

Задимлення в Москві пов`язане з природними пожежами у Володимирській і Рязанській областях, повідомили журналістам в Управлінні інформації МНС Росії.

"При зміні вітру на південно-східний дим від торф`яних пожеж у Володимирській і Рязанській областях надходить до Москви", - наводить слова представника міністерства РІА "Новости".

"У Московській області за добу площу природних пожеж вдалося скоротити ще на 20 га, але складна ситуація в Центральному федеральному окрузі складається в Рязанській і Володимирській областях. У Рязанській області загальна площа діючих пожеж становить 3,2 тисячі га, діє одна торф`яна пожежа на площі 15 га в районі, що межує з Московською областю", - зазначили в МНС.

У Володимирській області зареєстровано дві торф`яні пожежі на загальній площі 50 гектарів.

У Рязанській області гасінням спалахів займається велике угруповання сил і засобів, яке планує стабілізувати ситуацію впродовж тижня, додали у відомстві.