У Японії знесли копію Статуї свободи

Влада японського порту Хакодате демонтувала копію нью-йоркської Статуї свободи, заявивши, що вона спотворює зовнішність міста. Сьогодні шестиметрову фігуру зняли краном з постаменту і тимчасово поклали на дах сусідньої будівлі, накривши пластиковими листами, передає ІТАР-ТАРС.

Копія Статуї свободи була встановлена на початку червня перед магазином, що належить місцевій фірмі, яка торгує морепродуктами. Її господар придбав фігуру на аукціоні в інтернеті і сподівався, що вона стане місцевою пам`яткою і привертатиме публіку в розташований поблизу караоке-бар.

Проте проти сусідства з копією нью-йоркської знаменитості збунтувалися місцеві жителі. Вони нагадали владі, що район, де поставили Статую свободи, вважається охоронною зоною традиційної забудови. Зокрема, там знаходиться зведена в 1916 році православна церква Воскресіння Христового. Це визнаний символ Хакодате, і зображення храму прикрашають усі місцеві туристичні плакати, рекламні буклети і значки.

Газета.ру