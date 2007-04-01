Як поляки ставляться до ідеї розміщення американських елементів ПРО

Три чверті жителів Польщі виступають за проведення референдуму з питання розміщення елементів системи протиракетної оборони (ПРО) США на території цієї країни. Як передає РІА «Новости»,такі дані опитування, проведеного дослідницьким центром GFК за замовленням Польського суспільного телебачення TVP.

Зокрема, на запитання, чи потрібен референдум з питання розміщення ПРО США, позитивно відповіли 73% поляків, негативно - 24%.

На питання, чи потрібно в Польщі розміщувати базу ПРО США, "так" відповіли 37% респондентів, "ні" - 49%. При цьому 44% поляків вважають, що у разі розміщення американської бази ПРО рівень безпеки Польщі підвищиться, у той же час 43% опитаних дотримуються протилежної точки зору.

Опитування проводився GFK за загальнонаціональною репрезентативною вибіркою.

Як повідомлялося, США стверджують, що створюють систему ПРО для захисту від передбачуваного ракетного нападу з боку держав так званої "осі зла". До цих держав Вашингтон зараховує, зокрема, Північну Корею та Іран.

Сполучені Штати розглядають можливість розміщення деяких елементів ПРО в Польщі і Чехії. Вартість будівництва європейської частини системи протягом найближчих п`яти років оцінюється в 1,6 мільярди доларів. Надалі ця система може бути розширена за рахунок включення в неї елементів базування на морі, а також розміщення в космосі елементів стеження.

Росія неодноразово висловлювала стурбованість планами США щодо розміщення елементів ПРО в Чехії і Польщі. У Москві не приховують негативного ставлення до намірів Вашингтона і вважають, що створення європейської протиракетної бази США не можна розглядати інакше, як істотну реконфігурацію американської військової присутності в Європі.