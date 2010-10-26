Ірак не має карт замінованих районів

Ірак звернувся до міжнародного співтовариства з проханням допомогти знешкодити близько 20 млн. мін, закладених на території країни за останні 20 років.

"Виявити ці міни дуже складно, оскільки немає карт замінованих районів, - заявив прем`єр-міністр Іраку Нурі аль-Малікі на організованій його урядом міжнародній конференції з розмінування в Багдаді. - Тому нам потрібна допомога країн-донорів і досвід міжнародного співтовариства в цій справі".

За даними ООН, які наводить РосБізнесКонсалтинг, з 1991 року близько 8 тис. іракців, зокрема 2 тис. дітей загинули або одержали каліцтва при підриві на мінах. Міни, що не розірвалися, були встановлені в різних районах Іраку в період війни з Іраном в 1980-1988 рр., під час конфлікту з Кувейтом в 1991-му і з 2003-го, коли почалося вторгнення військ міжнародної коаліції.