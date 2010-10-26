Кадиров зізнався в любові до Путіна

Глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров зізнався в любові до Володимира Путіна, а критиків російського прем`єра назвав «не людьми». У відповідь на запитання журналіста Newsweek про президентські вибори 2012 року Кадиров підкреслив, що не збирається балотуватися на цей пост. "Мій ідол (Володимир) Путін, сказав політик, - Я хочу, щоб він був президентом усе своє життя. Я дуже люблю його, наскільки чоловік може любити чоловіка... Ті, хто критикують Путіна - не люди, вони - мої особисті вороги", - заявив Кадиров.

Він також розповів, що головними проблемами Росії він вважає алкоголізм і демографічні проблеми. Проте його пропозиції щодо вирішення цих проблем викликають “незаслужену критику”, нарікав він. "Я сказав, що (у Росії) потрібно заборонити алкоголь, і негайно почув скарги, що Кадиров хоче ввести закони шаріату", - кінець цитати.

Эхо Москвы