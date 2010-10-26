Грузія подолала корупцію в судах

Грузія спромоглася ефективно провести судову реформу, що дало змгу побороти корупцію у судовій системі цієї країни.

Таку думку висловила голова правління Судової асоціації України “Фундація сприяння правосуддю” Катерина ТАРАСОВА, коментуючи результати візиту української делегації до Вищої школи суддів Грузії в інтерв’ю газеті «Правосуддя України».

«На мою думку, Грузія запровадила судову реформу досить вдало, вони змогли побудувати таку модель судоустрою, за якої мінімізувалися корупційні явища у судовій системі», - відзначила експерт.

К.ТАРАСОВА розповіла, що в Грузії працює близько 280 суддів, у них не існує спеціалізованих судів – є лише внутрішня спеціалізація в судах. На 4,5 млн. населення в країні діє лише 2 апеляційні суди.

«Аналогічно до України в Грузії діє Вища рада юстиції, яка, до речі, призначає суддів на посаду, а у нас, як Ви знаєте, призначає вперше Президент, а через 5 років обирає безстроково Верховна Рада України», - додала К.ТАРАСОВА.

Також експерт додала, що процедура призначення суддів у Грузії «досить проста та прозора». «По-перше, громадяни, що мають намір стати суддею, звертаються до Вищої ради юстиції і складають попередній іспит та співбесіду, де “відсіюється” більшість кандидатів. Найкращі направляються до Вищої школи суддів на навчання, яке триває 14 місяців. Держава це навчання повністю оплачує, і слухачі школи навіть отримують стипендію. Після завершення навчання проводиться повторний іспит, і Вища рада юстиції призначає особу на посаду судді», - розповіла К.ТАРАСОВА.

За її словами, грузинські судді в цілому ознайомлені з деталями судової реформи в Україні. «Що насправді їх цікавило, так це повернення завдяки Конституційному суду до попередньої редакції Конституції України. Для них незрозумілим є правовий статус чинних органів влади та їхніх посадових осіб, а також можливий вплив цих змін на судову систему. Було забагато питань щодо того, як швидко і які будуть вноситися зміни до чинного законодавства, щоб привести його у відповідність до попереднього Основного Закону», - сказала К.ТАРАСОВА.

Повний текст інтерв’ю розміщено на сайті УНІАН-Права людини