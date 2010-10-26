Росія: НАТО має надати всім однакові гарантії

Майбутнє відносин Росії і НАТО залежатиме від нової стратегічної концепції Альянсу.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій ЛАВРОВ на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Чорногорії Міланом РОЧЕНОМ у Москві.

«Для наших відносин з НАТО багато залежатиме від того, який вигляд матиме стратегічна концепція Північноатлантичного альянсу - вона зараз розробляється, процес завершується. Для нас ключовим буде питання, як у цій стратегічній концепції буде викладена позиція НАТО щодо міжнародного права, щодо статуту ООН, перш за все, в тому, що стосується норм, пов`язаних із можливістю застосування сили в сучасних міжнародних відносинах. Це ключове питання», - сказав С.ЛАВРОВ.

Він зазначив, що Росія розуміє роль НАТО, яку Альянс може зіграти у вирішенні загальних міжнародних проблем, пов`язаних із загрозою тероризму, розповсюдження наркотиків, організованої злочинності, боротьбою з піратством тощо.

За словами С.ЛАВРОВА, всі країни Євроатлантики мають одержати однакові юридичні гарантії безпеки.

«Ми все ж таки намагаємося дивитися на речі ширше. Ми хочемо, щоб юридичні, правові гарантії безпеки рівною мірою поширювалися на всі без винятку держави Євроатлантики, щоб гарантії безпеки не зводилися лише до членів тих чи інших військових союзів – чи то НАТО, чи то ОДКБ, щоб вони рівною мірою охоплювали й ті держави, які зробили вибір на користь нейтралітету або позаблокового статусу», - сказав він.