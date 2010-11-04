Мерія Москви дозволила мітинг десантників

Мерія Москви дозволила Союзу десантників Росії мітинг проти військової реформи, намічений на 7 листопада на Поклонній Горі. Дозволена кількість учасників не має перевищувати 5 тис. осіб.

Як повідомляє Газета.ру, СДР виступив із зверненням до президента Медведєва, в якому вимагає усунути з посади міністра оборони Анатолія Сердюкова.

Конфлікт між ПДВ і міністром оборони Анатолієм Сердюковим загострився в жовтні, під час поїздки міністра до навчального центру ПДВ «Сельці» Рязанського вищого командного училища ПДВ.

Командувач училища в різкій формі дістав зауваження за побудований на території центру храм. Союз десантників звернувся до президента Дмитра Медведєва, патріарха Кирила та громадян країни, поскаржившись на дії Сердюкова. Нібито за підлеглого вступився і командувач ПДВ генерал-лейтенант Шаманів. Пізніше Шаманов і Сердюков спростували чутки про конфлікт, проте храм був перенесений у сусіднє село.