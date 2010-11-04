Спостерігачі визнали вибори в США чесними

Спостерігачі Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) оцінили проміжні вибори до Конгресу США, що пройшли 2 листопада, як чесні і справедливі, зазначивши, що їх результати відображатимуть справжню волю виборців, повідомляє Радіо "Свобода". Голова ОБСЄ Жоао Суареш, проте, вказав на ряд проблем під час передвиборчої кампанії, назвавши її - у ряді випадків - дуже "жорсткою і брудною". Крім того, на думку спостерігачів, не цілком прозорими є джерела фінансової підтримки кандидатів.