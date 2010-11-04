Москва прощається з Черномирдіним
Поховають на Новодівочому кладовищі
У Москві в Будинку прийомів уряду Росії відбувається церемонія прощання з Віктором ЧЕРНОМИРДІНИМ.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Росії, церемонія прощання проходитиме до 8.00 завтрашнього ранку і попрощатися з політиком зможуть всі бажаючі.
Пізніше тіло В.Черномирдіна перевезуть до Новодівочого монастиря, де відбудеться громадянська панахида і відспівування покійного.
В.ЧЕРНОМИРДІНА поховають на Новодівочому кладовищі Москви.
Як повідомляв УНІАН, спеціальний представник Президента РФ з питань економічного співробітництва з державами-учасницями СНД, колишній глава уряду РФ, екс-посол РФ в Україні В.ЧЕРНОМИРДІН помер у Москві в ніч на середу на 73-му році життя.
Українську делегацію на похоронах В.ЧЕРНОМИРДІНА очолив міністр закордонних справ Костянтин ГРИЩЕНКО.