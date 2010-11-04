Москва прощається з Черномирдіним

У Москві в Будинку прийомів уряду Росії відбувається церемонія прощання з Віктором ЧЕРНОМИРДІНИМ.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Росії, церемонія прощання проходитиме до 8.00 завтрашнього ранку і попрощатися з політиком зможуть всі бажаючі.

Пізніше тіло В.Черномирдіна перевезуть до Новодівочого монастиря, де відбудеться громадянська панахида і відспівування покійного.

В.ЧЕРНОМИРДІНА поховають на Новодівочому кладовищі Москви.

Як повідомляв УНІАН, спеціальний представник Президента РФ з питань економічного співробітництва з державами-учасницями СНД, колишній глава уряду РФ, екс-посол РФ в Україні В.ЧЕРНОМИРДІН помер у Москві в ніч на середу на 73-му році життя.

Українську делегацію на похоронах В.ЧЕРНОМИРДІНА очолив міністр закордонних справ Костянтин ГРИЩЕНКО.