Тимошенко: якщо резолюція ПАРЄ буде адекватною, це допоможе

Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО сподівається, що резолюція ПАРЄ стосовно України буде адекватною нинішній ситуації в нашій державі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила під час прес-конференції.

«Я сподіваюся, що резолюція ПАРЄ буде адекватна нинішній ситуації. І якщо вона буде адекватна, то це допоможе розвитку української демократії», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона нагадала, що Україна за власним бажанням вступила до Ради Європи і взяла на себе зобов’язання, які вона має виконувати. «І першим таким зобов’язанням є збереження прав і свобод людей та збереження всіх демократичних установ», - сказала вона. Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що той моніторинг, який нині проводить ПАРЄ, є добровільним з боку України. «І тому, якщо брали на себе зобов’язання, то їх треба виконувати. А нинішні вибори довели, що вони не відповідають міжнародним стандартам», - сказала вона.

Як повдомляв УНІАН, 16 листопада в Парижі відбудеться засідання Моніторингового комітету ПАРЄ, одним із пунктів порядку денного якого буде розвиток подій в Україні в ході місцевих виборів.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі партії «За Україну!», сказала заступник голови Постійної делегації у Парламентській Асамблеї Ради Європи, член Моніторингового комітету ПАРЄ народний депутат України Ольга ГЕРАСИМ’ЮК.

«Я готуюся до цього засідання, де буде представлено зібрані матеріали щодо ходу виборів. Я також везу туди матеріали про порушення, зафіксовані опозиційними партіями та матеріали, надані незалежними експертами», – сказала депутат.

О.ГЕРАСИМ’ЮК нагадала, що Україна досі перебуває під моніторингом виконання своїх зобов’язань перед Радою Європи в частині постійної зміни виборчого законодавства напередодні виборів на користь зацікавленої політичної сили.

«Вибори в Україні будуть обов’язковою темою в ПАРЄ, оскільки моніторинг передбачає вільне і прозоре виявлення волі народу на виборах. Моніторинговий комітету буде розглядати думку доповідачів, буде аналізувати надані матеріали щодо ходу виборів», - зазначила член групи «За Україну!».