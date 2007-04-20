ФСБ допитувала Каспарова 4 години

Більше 4 годин Гарі Каспаров давав пояснення в управлінні Федеральної служби безпеки по м. Москві. Про це повідомила його адвокат Карина Москаленко. Вона пояснила, що її підзахисного викликали в управління ФСБ м. Москви з приводу його висловів на радіо "Эхо Москвы", з приводу "Маршу незгодних". Крім того, адвокат сказала, що у них були всі можливості захищати свого підзахисного. Сам же Г.Каспаров відзначив, що ніяких конкретних запитань, пов`язаних з екстремізмом, йому не задавали.

Нагадаємо, Г.Каспаров був затриманий 14 квітня 2007р. під час проведення "Маршу незгодних". За словами адвоката Г.Каспарова Олени Ліпцер, його визнали винним в участі у несанкціонованій акції.

За даними ГУВС столиці, міліція затримала загалом кілька сотень чоловік, зокрема Г.Каспарова, а також відомого журналіста Валерія Панюшкіна, представника молодіжного руху "Да!" Марію Гайдар, лідера руху "Авангард красной молодежи" Сергія Удальцова.

РБК