Європол розширює свій мандат

Три додаткових протоколи до Конвенції Європолу набрали чинності, розширивши мандат цієї організації.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, завдяки першому протоколу розширено мандат Європолу – відтепер до його компетенції належатимуть всі злочини з відмивання брудних грошей.

Другий протокол дозволяє Європолу брати участь в спільному розслідуванні з правоохоронцями країн-членів, а також звертатися до країн-членів ЄС з проханням відкрити слідство, що посилює роль Європолу при розслідування транскордонних злочинів.

Третій протокол спрямований на покращення обміну інформацією, необхідною для роботи аналітиків Європолу при підготовці аналітичних записок для країн-членів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Єврокомісії, комісія виступила з пропозицією для посилення ролі Європолу відмовитися від Конвенції, а затвердити його на засіданні Ради ЄС. Зараз це питання обговорюється країнами-членами.