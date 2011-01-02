Пірати захопили алжирський балкер з українцями на борту

У другій половині дня 1 січня сомалійські пірати захопили алжирський балкер Blida, який ішов з Салалах (Оман) на Дар-ес-Салам (Танзанія), з вантажем клінкеру, повідомляє сайт Морський Бюлетень - Совфрахт.

Захоплення відбулося за 150 миль на південний схід від Салалах, в Аденській затоці.

Екіпаж 27 чоловік – громадяни Алжиру, України і Філіппін, точний склад за національністю поки невідомий.

Blida IMO 7705635, дедвейт 20586 тонн, побудови 1978, прапор Алжир, оператор грецька Sekur Holdings, власник International Bulk Carrier, Алжир.