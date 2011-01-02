Пірати захопили алжирський балкер з українцями на борту
07:50, 02 січня 2011Світ
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Захоплення відбулося в Аденській затоці
У другій половині дня 1 січня сомалійські пірати захопили алжирський балкер Blida, який ішов з Салалах (Оман) на Дар-ес-Салам (Танзанія), з вантажем клінкеру, повідомляє сайт Морський Бюлетень - Совфрахт.
Захоплення відбулося за 150 миль на південний схід від Салалах, в Аденській затоці.
Екіпаж 27 чоловік – громадяни Алжиру, України і Філіппін, точний склад за національністю поки невідомий.
Blida IMO 7705635, дедвейт 20586 тонн, побудови 1978, прапор Алжир, оператор грецька Sekur Holdings, власник International Bulk Carrier, Алжир.
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