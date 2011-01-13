Літак Качинського наказав саджати «хтось у Москві»?

Невідома особа у Москві наказала диспетчерам Смоленського аеродрому прийняти, незважаючи на сильний туман, літак Президента Польщі Леха Качинського 10 квітня 2010 року.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це йдеться у висновках польського представника у Міждержавній авіаційній комісії Едмунта КЛІХА.

Е.КЛІХ, висновки якого наводять польські ЗМІ, відзначає, що цю тезу підтверджують записані розмови диспетчерів між собою та з невідомою особою у Москві.

Зокрема, за 9 хвилин до авіакатастрофи один із диспетчерів сказав своєму безпосередньому керівнику, який теж був у диспетчерській вежі: "Але ж, холера, сказали: "приймати" поки". За 7 хвилин до зіткнення літака із землею реєстратори зафіксували розмову керівника диспетчерів з невідомою особою, яка велася не через стаціонарний телефон, але записалася як фон. "Товаришу генерале, до траверса підходить. Усе увімкнено, і рефлектори на день, усе увімкнено", - сказав полковник, який керував групою диспетчерів 10 квітня 2010 року.

"З цієї розмови однозначно випливає, що хтось у Москві самовільно прийняв рішення про те, аби направити літак на летовище "Північне". Саме слово "приймати" свідчить про те, що літак "вели" диспетчери, тобто, його польотом керували наземні служби", - резюмує Е.КЛІХ.

Він також відзначив, що на момент тих розмов погодні умови у Смоленську були у кілька разів гіршими за визначені мінімальними для безпечної посадки літака.

Е.КЛІХ додав, що диспетчери 7 разів надавали екіпажу літака неправильні дані, зокрема, про коректність обраної смуги.