Туніс: повідомлення про втечу президента стало загальним святом

Президент Тунісу Зін ель-Абідін Бен Алі залишив країну, повідомляє телеканал "Аль-Джазіра". Контроль над ситуацією в країні перейшов до військових.

Як повідомляє Agence France-Presse, прем`єр-міністр Тунісу Мохаммед Ганнуші оголосив, що тимчасово взяв на себе виконання повноважень голови держави, і призвав громадян поважати закон і не піддавати небезпеці стабільність в країні.

Як повідомляє Газета.ру, на вулицях столиці Тунісу після повідомлення про втечу президента почалося загальне тріумфування. «Скрізь іде братання людей з військовими і жандармами, хоча ще в ніч на п`ятницю надходили повідомлення про збройні зіткнення між поліцією і протестувальниками».

Білий дім виступив із заявою, в якій висловлює підтримку народові Тунісу з боку США і наголошує право громадян цієї країни на обрання керівника держави, повідомляє Радіо Свобода.

Раніше в Тунісі через масові виступи опозиціонерів був запроваджений надзвичайний стан. У зіткненнях з поліцією загинули кілька десятків людей, сотні постраждали. Причиною виступів стала незадоволення громадян Тунісу політикою Бена Алі, який керує країною 23 роки поспіль.

Виступи громадян почалися у середині грудня і супроводжувалися запеклими зіткненнями з владою. Вчора Бен Алі пішов на поступки і наказав не стріляти по маніфестантах, а також оголосив про готовність послабити цензуру, знизити ціни на основні продукти харчування.