Лідер ісламістів повертається до Тунісу через 22 роки

Лідер забороненого в Тунісі ісламістського руху "Ан-Нахда ("Відродження") Рашид Ганнуші (Rashed Ghannouchi) має намір повернутися на батьківщину з Лондона, куди він утік в середині 1990-х, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на Reuters.

"Я збираюся повернутися дуже скоро. Я ще не вирішив коли саме, але, можливо, в найближчі дні", - повідомив Ганнуші в телефонному інтерв`ю.

За його словами, причин, з яких він мусив залишити країну, більше не існує. "Диктатуру повалено. Ніщо не може перешкодити мені повернутися на батьківщину після 22 років вигнання", - додав він.

Влада Тунісу заборонили рух "Ан-Нахда" у середині 1990-х років, звинувативши його членів у змові з метою насильного повалення світського режиму в державі. Сотні послідовників цього руху постали перед судом, багато хто, включаючи лідера, втікли за кордон. У грудні 2010 року сімох осіб, яких звинуватили в спробі відродити рух, було засуджено до різних термінів ув`язнення. Тим часом, самі прихильники "Ан-Нахди" характеризували рух як мирний і вважали себе жертвами політичних репресій.

Ставлення до опозиційних сил у Тунісі змінилося після повалення президента Зін аль-Абідіна бен Алі, який у п`ятницю втік до Саудівської Аравії в результаті багатоденних антипрезидентських виступів. Голова тимчасового уряду Мухаммед аль-Ганнуші, якому було доручено створити уряд національної єдності, звернувся до представників опозиційних рухів, у тому числі й тих, що втікли свого часу за кордон, із закликом повернутися до Тунісу.