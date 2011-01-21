Обама балотуватиметься на другий термін

Президент США Барак Обама має намір повторно балотуватися в президенти в 2012 році, повідомляє Politics Daily.

Про це у четвер розповіли в адміністрації президента США, підтвердивши чутки про те, що штаб передвиборчої компанії знаходитиметься в Чікаго.

Незабаром старший радник Обами Девід Аксельрод, прес-секретар Роберт Гіббс і заступник начальника апарату Білого дому Джим Мессіна вирушать до Чікаго для розробки плану передвиборчих заходів.

Перші конкретні дії, зокрема, початок збору коштів, заплановані на березень-квітень.

Найближчим часом Обама підготує всі необхідні документи і направить їх у федеральну виборчу комісію. З цієї миті підготовку до передвиборчої кампанії можна вважати такою, що розпочалася, нагадали в Білому домі.

«Газета.Ru»