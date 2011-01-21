В ЄС сподіваються, що угода про асоціацію з Україною буде до кінця року

Голова Представництва Європейського Союзу в Україні Жозе Мануель Пінту ТЕЙШЕЙРА сподівається, що угода про асоціацію між Україною та ЄС буде укладена до кінця цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

“Кожного року називається кінцева дата кінець року, ми дуже сподіваємося, що саме до кінця цього року ми зможемо цю роботу завершити”, - підкреслив він.

За словами Ж.ТЕЙШЕЙРИ, наступний раунд переговорів щодо укладення угоди про асоціацію відбудеться в Києві на початку лютого.

“Ми сподіваємося, що наступні раунди будуть конструктивними, оскільки попередній раунд, який відбувся в грудні в Брюсселі, не відповідав нашим очікуванням”, - додав він.