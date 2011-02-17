Німеччина пропонує створити берегову охорону ЄС

Голова профспілки німецької поліції Райнер Вендт закликав створити берегову охорону ЄС, щоб зупинити наплив біженців з Північної Африки.

Як повідомляє Deutsche Welle, Вендт запропонував зробити новий підрозділ чисельністю в 2500 прикордонників.

Вендт зазначив, що "з поваленням диктаторів у північній частині Африки наплив біженців до Європи різко зросте", і цей наплив можна буде зупинити лише в тому випадку, якщо Європа перетвориться на "неприступну фортецю". На думку Вендта, європейське агентство Frontex, яке координує співпрацю між країнами ЄС у сфері охорони кордонів, має бути перетворене на європейську берегову охорону з військами швидкого реагування.

У свою чергу, міністр внутрішніх справ ФРН Томас де Мезьєр відкинув висунуті до Німеччини вимоги про те, щоб країна приймала більше біженців з Тунісу.

Голова МЗС ФРН Гідо Вестервелле висловив думку, що увагу слід зосередити на поліпшенні умов життя на батьківщині мігрантів.