Невідомі в міліцейській формі розстріляли автобус з Москви

Невідомі у п`ятницю увечері в Баксанськом районі Кабардино-Балкарії (Російська Федерація) обстріляли мікроавтобус з туристами з Москви, в результаті троє людей загинули, ще двоє дістали поранення, повідомив РІА “Новости” співрозмовник у правоохоронних органах республіки.

Один з поранених розповів телеканалу "Росія 24": "Раптом різко зупиняється машина, нас обганяє, чорна, якась легкова. Стає попереду нас. Стає так, що взагалі не проїхати ні вперед, ні назад. Я не знаю, яка там марка. Вийшли двоє з автоматами, попросили дати паспорти для перевірки. Ми поставили питання, щоб вони теж пред`явили свої якісь документи. У відповідь на це почалася стрілянина".