Росія евакуює з Японії сім'ї дипломатів

Росія евакуює з Японії родини співробітників російських установ.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації і преси МЗС РФ.

«У зв`язку із ситуацією, що складається в Японії, ухвалено рішення про тимчасовий виїзд з країни, орієнтовно 18 березня, членів сімей співробітників російських установ в Японії, включаючи Посольство у Токіо, генеральних консульств, Торгового представництва і ряду інших», - йдеться у повідомленні.

Водночас наголошується, що про евакуацію з Японії співробітників російських дипломатичних представництв, а також працівників інших російських державних установ, на даному етапі не йдеться.