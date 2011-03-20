Каддафі пообіцяв перетворити Середземномор'я на поле бою

Муаммар Каддафі пригрозив завдати ударів по військових і цивільних об`єктах по всій території Середземномор`я у відповідь на агресію з боку міжнародної коаліції, повідомляє AFP. З такою заявою він виступив в ефірі лівійського телебачення.

Каддафі назвав дії західних країн "агресією хрестоносців і колоніалістів" і повідомив, що армійські склади в країні відкриті для всіх, хто хоче захистити країну від "варварського нападу".

За словами лідера Лівії, відтепер все Середземномор`я стало "справжнім полем бою".