Каддафі пообіцяв перетворити Середземномор'я на поле бою
00:37, 20 березня 2011Світ
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Муаммар Каддафі пригрозив завдати ударів по військових і цивільних об`єктах по всій території Середземномор`я у відповідь на агресію з боку міжнародної коаліції, повідомляє AFP. З такою заявою він виступив в ефірі лівійського телебачення.
Каддафі назвав дії західних країн "агресією хрестоносців і колоніалістів" і повідомив, що армійські склади в країні відкриті для всіх, хто хоче захистити країну від "варварського нападу".
За словами лідера Лівії, відтепер все Середземномор`я стало "справжнім полем бою".
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