Акція протесту паралізувала центр Лондона

Від 200 до 500 тисяч осіб взяли участь в акції протесту проти економічної політики уряду Великобританії.

Як передає Sky News, про це заявили представники профспілок - організатори демонстрації, найбільшої акції протесту, що проводилася в країні за останні 8 років. Як уточнює ВВС News, поліція поки не називає приблизну кількість маніфестантів.

Демонстрація носить мирний характер - переважна більшість учасників акції протесту крокують вулицями, скандуючи антиурядові гасла. Центр Лондона виявився паралізованим. За дотриманням порядку стежать 4,5 тисячі поліцейських, при цьому підкреслюється, що протестуючі у переважній більшості є миролюбними.

Не зважаючи на це, було зафіксовано кілька невеликих сутичок з поліцією: група з 200 осіб відокремилася від натовпу демонстрантів в районі Оксфорд стріт і почала закидати поліцейських пакетами з фарбою і лампами. Здійснено напади на магазин Top Shop і відділення банку HSBC. Також група протестуючих намагалася прорвати поліцейське оточення в районі Ріджент стріт; за наявними даними, арештовано одного учасника акції протесту.

Приводом для масової маніфестації стала економічна політика уряду Девіда КЕМЕРОНА. Профспілки вивели людей на вулиці після того, як влада Великобританії оголосила про скорочення бюджету і майбутні масштабні звільнення в державному секторі.