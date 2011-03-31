Від Каддафі втекли міністр нафти і голова розвідки

За повідомленнями з Тунісу, слідом за міністром закордонних справ Лівії країну вирішили залишити інші близькі соратники Каддафі, повідомляє Бі-бі-сі.

Як повідомляється, серед них міністр нафтової промисловості, глава міністерства розвідки, а також заступник голови МЗС. Усі вони зараз чекають вильоту з аеропорту Тунісу.

В середу голова МЗС Лівії Муса Куса несподівано прилетів на приватному літаку з Тунісу до Лондона і заявив, що більше не бажає представляти режим Каддафі на міжнародній арені.

Міністр закордонних справ Великобританії Вільям Хейг розцінив цей вчинок як свідчення того, що "режим Каддафі розколений, перебуває під тиском і руйнується зсередини".