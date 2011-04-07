Каддафі побажав Обамі перемоги на президентських виборах

Муаммар Каддафі надіслав листа американському президентові Бараку Обамі. Як підтвердили джерела в Білому домі, в своєму посланні він просить Обаму зупинити операцію НАТО. Каддафі називає її "несправедливою війною проти маленьких людей країни, що розвивається", повідомляє РосБізнесКонсалтинг.

У листі лідер Джамахірії стверджує, що народ його країни постраждав більше морально, ніж фізично через операцію НАТО, а демократичне суспільство неможливо побудувати, використовуючи зброю і авіанальоти. Він знову наголосив, що вважає своїх опонентів представниками "Аль-Каїди".

Каддафі в посланні називає Обаму "нашим сином" і бажає йому перемоги на президентських виборах в 2012 році.