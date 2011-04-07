Землетрус викликав проблеми ще на трьох АЕС в Японії

Новий сильний (7,1) землетрус, що стався сьогодні на схід від узбережжя острова Хонсю, спричинив проблеми з енергопостачанням на трьох японських атомних електростанціях, повідомляє РосБізнесКонсалтинг.

Як передає телеканал NHK з посиланням на заяву Агентства ядерної і промислової безпеки Японії, з ладу вийшли два з трьох джерел зовнішнього електропостачання АЕС "Онагава" в префектурі Міягі. Зовнішні джерела електроенергії для охолодження стрижнів з ядерним паливом використовуються на АЕС Онагава з 11 березня ц.р. Повідомляється також, що у зв`язку з інцидентом, підвищення рівня радіації поблизу АЕС зафіксоване не було.

Крім того перебої з енергопостачанням виникли на АЕС "Хігасідорі" в префектурі Аоморі, у зв`язку з чим для охолодження відпрацьованого палива був задіяний дизельний генератор. На станції з переробки відпрацьованого ядерного палива в Роккасо зовнішнє енергопостачання також було порушене.

Раніше сьогодні Tokyo Electric Power Co (TEPCO) - компанія-оператор аварійної AЕС "Фукусіма-1" повідомила, що землетрус не викликав нових проблем на електростанції. Після попередження про загрозу цунамі робітники електростанції були евакуйовані.