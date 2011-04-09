У Смоленську відзначають роковини катастрофи літака Качиньського

Проходять траурні заходи

У Смоленську сьогодні проходять траурні заходи, присвячені роковинам авіакатастрофи польського президентського літака Ту-154. Як повідомляє радіо «Свобода», для участі в церемонії до Смоленську прибула польська делегація на чолі з дружиною нового Президента Польщі Анною КОМОРОВСЬКОЮ. У результаті авіакатастрофи загинули 96 осіб, зокрема Президент Польщі Лех Качиньський.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter