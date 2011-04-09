У Смоленську відзначають роковини катастрофи літака Качиньського

15:28, 09 квітня 2011
Світ
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Проходять траурні заходи

У Смоленську сьогодні проходять траурні заходи, присвячені роковинам авіакатастрофи польського президентського літака Ту-154.

Як повідомляє радіо «Свобода», для участі в церемонії до Смоленську прибула польська делегація на чолі з дружиною нового Президента Польщі Анною КОМОРОВСЬКОЮ.

У результаті авіакатастрофи загинули 96 осіб, зокрема Президент Польщі Лех Качиньський.

 

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