Повстанці відкинули пропозицію Каддафі припинити вогонь

Лівійські повстанці відповіли відмовою на пропозицію уряду Муаммара Каддафі припинити бої. Представник Національної перехідної ради Лівії заявив, що позиції повстанців зміцнилися, після того, як сили НАТО почали надавати підтримку з повітря, повідомляє Бі-бі-сі.

Він також повідомив, що військові радники з Британії, Італії і Франції, які, як повідомлялося, працюватимуть над забезпеченням захисту мирного населення, ще не прибули до Лівії.

Сьогодні президент Франції Ніколя Саркозі пообіцяв голові Національної перехідної ради Мустафі Абдель Джалілу, що французька авіація посилить бомбардування позицій військ Каддафі. За словами помічника президента, таку заяву Саркозі зробив після зустрічі з Джалілом. Крім того, за інформацією французького МЗС, в Бенгазі вже розміщені військові зв`язківці, які надають допомогу в організації антиурядових військ.

Літаки країн НАТО, які беруть участь в операції "Об`єднаний захисник" в Лівії, протягом 19 квітня зробили 139 вильотів, зокрема 62 бойових, знищивши три танки, три автомобілі з ракетними установками і наземну ракетну установку "земля-земля", повідомила в середу прес-служба альянсу. Патрулювання з боку Середземного моря ведуть 18 кораблів НАТО, 19 квітня для перевірки були зупинені 34 судна.