Касьянов: Путін має намір повернути собі пост Президента РФ

Прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН має намір повернутися на посаду Президента Росії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це співголова російської опозиційної Партії народної свободи, екс-прем`єр-міністр Росії Михайло КАСЬЯНОВ заявив учора ввечері, виступаючи в Міжнародному центрі Карнеги в Москві.

«Для мене цілком очевидно, що ще три роки тому В.ПУТІН прийняв рішення знову сісти в крісло Президента», - сказав М.КАСЬЯНОВ.

На його думку, ініціативи Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА не мають відношення до реальної політики.

М.КАСЬЯНОВ вважає, що ніяка боротьба між В.ПУТІНИМ і Д.МЕДВЕДЄВИМ не ведеться. «Ніякої боротьби не немає. Боротьби за те, хто висуватиметься, не існує. Існує тільки одне запитання – чи залишає В.ПУТІН Д.МЕДВЕДЄВА на наступний термін. Моє розуміння таке, що ні. Навіть якщо В.ПУТІН передумає сідати в крісло Президента РФ, на цю посаду буде висунутий хтось третій», - сказав М.КАСЬЯНОВ.

М.КАСЬЯНОВ упевнений, що чинний Президент, як і діючий уряд, нелегітимні, оскільки не були обрані законним шляхом.

Він не виключає, що майбутні вибори в Держдуму РФ і вибори Президента РФ у 2012 році будуть «ще жорсткішою імітацією» порівняно з минулими виборами.