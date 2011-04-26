МЗС радить утриматися від поїздок до Сирії

У зв’язку із погіршенням безпекової ситуації у Сирії Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України на нинішньому етапі утриматися від здійснення будь-яких поїздок до цієї країни.

Про це йдеться у переданому Департаментом інформаційної політики Міністерства закордонних справ України коментарі речника МЗС Олександра ДИКУСАРОВА.

Українське зовнішньополітичне відомство та дипломатичне представництво нашої держави в Дамаску готові надати громадянам України необхідну допомогу в разі звернення, запевнив він.

У документі також зазначається, що в Україні з глибоким занепокоєнням сприймають загострення внутрішньої ситуації та прояви насильства в Сирії, що вже призвели до жертв і постраждалих серед населення країни.

«Закликаємо сторони конфлікту невідкладно припинити протистояння та розпочати широкий представницький діалог за участю уряду, місцевих громадських і релігійних організацій з метою пошуку ефективних та взаємоприйнятних шляхів розв’язання актуальних питань політичного і соціально-економічного життя», - наголосив О.ДИКУСАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, протести в Сирії розпочалися більш як місяць тому з вимог проведення в країні демократичних реформ. Влада відреагувала на них безладно, іноді обіцяючи реформи, однак частіше вдаючись до репресій.

Це призвело до радикалізації опозиції, і тепер багато її учасників вимагають відставки Президента Башара АСАДА.

За даними правозахисників, з початку протестів внаслідок зіткнень маніфестантів зі співробітниками правоохоронних органів загинули більш як 350 осіб.

25 квітня до трьох сирійських міст було введено війська для придушення протестів опозиції.