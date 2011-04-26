МЗС радить утриматися від поїздок до Сирії

17:42, 26 квітня 2011
Світ
1609 0

У зв’язку з погіршенням ситуації

У зв’язку із погіршенням безпекової ситуації у Сирії Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України на нинішньому етапі утриматися від здійснення будь-яких поїздок до цієї країни.

Про це йдеться у переданому Департаментом інформаційної політики Міністерства закордонних справ України коментарі речника МЗС Олександра ДИКУСАРОВА.

Українське зовнішньополітичне відомство та дипломатичне представництво нашої держави в Дамаску готові надати громадянам України необхідну допомогу в разі звернення, запевнив він.

У документі також зазначається, що в Україні з глибоким занепокоєнням сприймають загострення внутрішньої ситуації та прояви насильства в Сирії, що вже призвели до жертв і постраждалих серед населення країни.

«Закликаємо сторони конфлікту невідкладно припинити протистояння та розпочати широкий представницький діалог за участю уряду, місцевих громадських і релігійних організацій з метою пошуку ефективних та взаємоприйнятних шляхів розв’язання актуальних питань політичного і соціально-економічного життя», - наголосив О.ДИКУСАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, протести в Сирії розпочалися більш як місяць тому з вимог проведення в країні демократичних реформ. Влада відреагувала на них безладно, іноді обіцяючи реформи, однак частіше вдаючись до репресій.

Це призвело до радикалізації опозиції, і тепер багато її учасників вимагають відставки Президента Башара АСАДА.

За даними правозахисників, з початку протестів внаслідок зіткнень маніфестантів зі співробітниками правоохоронних органів загинули більш як 350 осіб.

25 квітня до трьох сирійських міст було введено війська для придушення протестів опозиції.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter