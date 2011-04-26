Путін доручив розібратися, чому зник бензин

Прем`єр-міністр РФ Володимир Путін доручив всім компетентним відомствам доповісти про причини виникнення в регіонах Росії дефіциту на ринку палива, повідомив секретар прем`єра Дмитро Пєсков.

Раніше повідомлялося, що, зокрема, в Алтайському краю з суботи обмежений продаж бензину, автозаправні станції двох найбільших регіональних операторів - компаній "Газпром нафта" і "Роснефть" - відпускають тільки по 20 літрів бензину на машину для власників дисконтних карт, на інших АЗС краю продаж палива зупинений.

За даними Російського паливного союзу, несприятлива ситуація з бензином складається також в Санкт-Петербурзі, Воронежі, Новосибірську і на Сахаліні. Ознаки дефіциту палива відчуваються в Москві.

За словами Пєскова, "у зв`язку з ситуацією, що виникла на ринку бензину у ряді суб`єктів Росії" глава уряду доручив "керівникам всіх відповідних відомств негайно провести ретельний моніторинг ситуації і доповісти про причини виникнення в деяких регіонах дефіциту".