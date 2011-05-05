В Іраку смертник підірвав поліцейську дільницю: 15 жертв
09:13, 05 травня 2011Світ
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Не менше 25 осіб дістали поранення
В іракському місті Хілла смертник на замінованому автомобілі врізався в будівлю поліцейської дільниці, загинули 15 людей.
Як повідомляє «Газета.ру» з посиланням на агентство Reuters, ще щонайменше 25 осіб дістали поранення.
За даними джерела в Міністерстві внутрішніх справ Іраку, загинули 16 осіб, дістали поранення 50.
Місто Хілла розташоване за 100 кілометрів на південь від Багдада.
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