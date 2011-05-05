В Іраку смертник підірвав поліцейську дільницю: 15 жертв

В іракському місті Хілла смертник на замінованому автомобілі врізався в будівлю поліцейської дільниці, загинули 15 людей.

Як повідомляє «Газета.ру» з посиланням на агентство Reuters, ще щонайменше 25 осіб дістали поранення.

За даними джерела в Міністерстві внутрішніх справ Іраку, загинули 16 осіб, дістали поранення 50.

Місто Хілла розташоване за 100 кілометрів на південь від Багдада.