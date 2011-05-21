Потужний вибух стався на заводі з виробництва iPhone: є жертви

У Китаї потужний вибух стався на підприємстві компанії Foxconn поблизу міста Ченду в південно-західній провінції Сичуань.

Як повідомляє NEWSru, підтверджена загибель двох осіб, поранено більше десяти. Представники компанії говорять, що поранення люди отримали у результаті пожежі. За іншими відомостями, поранено 16 осіб, троє з них серйозно.

Компанія Foxconn відома здебільшого як виробник смартфонів iPhone і планшетних комп'ютерів iPad для американського гіганта Apple. Утім, у неї є й інші партнери - Nokia, Motorola, Hewlett-Packard і Dell.

Всього на Foxconn працюють до 900 тисяч осію, на потерпілій фабриці - близько 100 тисяч.

Apple поки ситуацію не коментує. За твердженням ІТАР-ТАРС, яке посилається на The Wall Street Journal, конвеєр заводу зупинено до завершення розслідування причин вибуху. Місцева влада, проте, не вважає, що те, що сталося, є результатом помилки персоналу або диверсії конкурентів.