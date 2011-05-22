Китай може побудувати військову базу в Аравійському морі

Міністр оборони Пакистану заявив у суботу про бажаність будівництва військово-морської бази Китаю на території його країни, повідомляє Reuters. "Ми були б... вдячні китайському уряду, якби військово-морська база... була побудована в Гвадарі в Пакистані", - заявив він.

У заяві не зазначено, чи звертався вже Пакистан до Китаю з офіційним проханням.

Глибоководний порт Гвадар був урочисто відкритий в березні 2007 року на березі Аравійського моря, за 70 кілометрів від іранського кордону. Він став третім морським портом Пакистану після Карачі та Касима. Китай, зацікавлений в можливості експорту своїх товарів на ринки Південної Азії і Близького Сходу, брав участь у проекті будівництва порту, у першу його фазу він вклав 200 мільйонів доларів.

За словами міністра, влада Китаю погодилася взяти на себе контроль за функціонуванням порту.

Як зазначає РІА "Новости", Ісламабад прагне поглибити відносини із своїм традиційним союзником Китаєм на тлі погіршення відносин з США після знищення лідера Аль-Каїди.

Китай - найбільший постачальник озброєнь для Збройних сил Пакистану. Напередодні завершився чотириденний візит прем`єр-міністра Пакистану Юсуфа Разі Гілані до Пекіна. Зокрема, досягнута домовленість про прискорення постачання більш як 50 винищувачів JF-17 Пакистану.

Як зазначає американська Wall Street Journal, Гілані впродовж свого візиту прагнув підкреслити тривалість і близькість відносин КНР і Пакистану. Прем`єр назвав Китай "кращим другом" Пакистану.