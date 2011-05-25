Нацбанк Білорусії дозволив населенню розплачуватися доларами

Нацбанк Білорусі дозволив приймати іноземну валюту при купівлі палива на заправках та наданні туристичних послуг, а від іноземців також при наданні їм послуг у готелях, санаторіях, профілакторіях, будинках відпочинку і турбазах, а також медичних і освітніх послуг, повідомляє агентство БЕЛТА з посиланням на лист, розісланий у середу Нацбанком до білоруських банків.

В умовах дефіциту в країні іноземної валюти на неї спостерігається ажіотажний попит, а 23 травня Нацбанк оголосив про різку девальвацію білоруського рубля, піднявши офіційний курс долара одразу на 56%.

Список Нацбанку не вичерпний. Відповідно до листа, розрахунки в іноземній валюті можуть бути дозволені і на "інших напрямках".

Крім того, Нацбанк дозволив отримання з-за кордону безготівкових переказів в іноземній валюті по угодах, укладених з фізособами-іноземцями щодо продажу їм товарів, інформації, що охороняється, виняткових прав на результати інтелектуальної діяльності, майна в оренду, виконання робіт, надання послуг, відчуження нерухомого майна.