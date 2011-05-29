Завод Fiat оточили через знайдений на території снаряд

Бойовий снаряд, що ймовірно залишився з часів бомбардувань Сербії силами НАТО в 1999 році, знайдено біля головного входу сербської фабрики автомобілів Fiat в місті Крагуєвац за 110 кілометрів від Бєлграда.

Як передає сербський національний телеканал RTS, тип снаряду визначити поки не вдалося. Він був знайдений під час робіт з реконструкції автомобільного паркування. Прилегла до цього місця територія оточена поліцією, прибуття команди саперів з Бєлграда очікується тільки у понеділок.

У квітні 1999 року різні об'єкти фабрики Grupa Zastava (нинішній Fiat) були піддані бомбардуванню силами НАТО, що проводили в Югославії військову операцію. Всього на територію заводу потрапило понад 30 снарядів. Деякі будівлі і цехи тоді були повністю знищені, від розривів пошкоджено і багато житлових будинків в місті.