У США через бійку пасажирів винищувачі повернули Boeing в аеропорт

У США через бійку між двома пасажирами літака Boeing 767 авіакомпанії United Airlines довелося викликати два винищувачі F-16, які супроводжували пасажирський борт назад у міжнародний аеропорт Далласа.

Як повідомляє «Газета.ру», літак здійснював рейс з Далласа до африканської Гани. Один з пасажирів обурився низько опущеною спинкою людиною, що сиділа попереду. Словесна сварка переросла в бійку, після чого пілот повідомив про порушення порядку на борту і викликав два літаки-винищувачі для супроводу назад в аеропорт.

Коли літак приземлився, двох пасажирів затримала поліція. За словами представника аеропорту, нікого з них не заарештували.

Компанія United Airlines поки що не прокоментувала інцидент.