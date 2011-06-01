Аль-Каїда запасає зброю в Лівії

Сполучені Штати серйозно побоюються, що озброєння, які лишилися без належного контролю на території Лівії, можуть потрапити до рук північноафриканського осередку "Аль-Каїди", заявив сьогодні голова Африканського командування Збройних сил США (AFRICOM) генерал Картер Хем.

"США і всі регіональні партнери усвідомлюють реальну небезпеку того, що лівійська зброя може розповзтися по різних місцях, зокрема потрапити до рук "Аль-Каїди" та інших екстремістських сил", - сказав К.Хем на прес-конференції в Алжирі, передає Reuters.

За словами американського генерала, для відвернення цього процесу необхідні спільні зусилля зацікавлених африканських держав - Алжиру, Мавританії, Малі та Нігера.

"США працюють з кожною з цих країн, щоб визначити, яка форма підтримки буде найбільш корисною. Це може бути обмін інформацією або технічне сприяння в питаннях прикордонного контролю", - цитує РосБізнесКонсалтинг.

Влада суміжного з Лівією Алжиру раніше вже заявляли, що північноафриканське відділення "Аль-Каїди" - так звана "Аль-Каїда" в Ісламському Магрибі" - намагається використовувати хаос в Лівії в своїх інтересах, зокрема дістати безгоспні запаси зброї. Алжирські спецслужби вже одержували інформацію про переміщення вантажівок з лівійською зброєю на територію Нігера і далі в північні пустинні райони Малі, де розташовані бази "Аль-Каїди".