Македонці оберуть на трьох депутатів більше

Позачергові вибори в парламент Македонії в неділю проходять без порушень.

Про це, як передає РІА «Новости», повідомив журналістам голова Центральної виборчої комісії країни Борис КОНДАРКО.

Виборчі дільниці відкрилися о 7.00. Явка на 10.00 за місцевим часом склала 14%, що на 3% вище показника парламентських виборів 2008 року.

У країні зареєстровано 1,835 мільйона виборців. Голосування триватиме до 19.00, у країні відкрито 2976 виборчих дільниць.

Парламент, який налічував досі 120 місць, з цього року буде розширено до 123 крісел.

Фаворитом виборів вважається коаліція Внутрішня македонська революційна організація - Демократична партія македонської національної єдності на чолі з прем`єром Ніколою ГРУЄВСЬКИМ.

Попередні парламентські вибори відбулися в країні 1 червня 2008 року і були відмічені численними порушеннями, особливо в тих районах Македонії, які населені албанцями. Були зафіксовані випадки застосування вогнепальної зброї, спостерігачі залишали виборчі дільниці через загрозу безпеці.