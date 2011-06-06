У Гонконзі заарештовано 53 особи

У Гонконзі були арештовано 53 учасники несанкціонованої демонстрації, яка відбулася після акції, присвяченої 22-й річниці подій на площі Тяньаньмень в Пекіні, повідомляє Радіо Свобода.

Повідомляється, що заарештовані протестували проти затримання людей, які вимагають звільнення китайського художника Ай Вейвея, відомого критикою китайської влади. Вони були серед учасників маршу, що почався після акції, присвяченої пам`яті жертв трагедії 22-річної давності.

4 червня 1989 року на площі Тяньаньмень в Пекіні під час розгону демонстрації прихильників демократизації загинули кількасот людей.